Медведь отгрыз ногу грибнику в соседнем с Карелией регионе

Медведь насмерть загрыз грибника в лесу.

Медведь насмерть загрыз грибника в лесу в Ломоносовском районе в Ленобласти, сообщает online47.ru.

Любитель «тихой» охоты стал жертвой кровожадного медведя в Ленинградской области.

Разъяренное животное напало на мужчину, когда тот собирал грибы в лесу в Ломоносовском районе. Лесной хищник отгрыз грибнику ногу, сообщает online47.ru со ссылкой на 78.ru.

Грибник погиб в результате нападения зверя. Как уточняется, погибший не смог самостоятельно отбиться от животного.

К настоящему моменту опасного медведя уже отловили. Сейчас правоохранительные органы устанавливают все детали произошедшего, пишет издание.