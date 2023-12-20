Медвежьегорск остался без двух автобусных маршрутов

Администрацию Медвежьегорска попросили прокомментировать ситуацию с автобусными рейсами.

Информация о появилась в паблике «Медвежьегорск Online».

С понедельника, 25 декабря, автобусы № 2 и № 4 перестанут выезжать на маршрут, сообщила автор поста Елена Раевская.



«Можно, конечно, вспомнить 98-й и нулевые (двухтысячные). И бодренько доскакать до города на своих двоих. Но можно вспомнить и девочку, которую убили в те же годы по дороге из города. И новенький рюкзак ей больше никогда не пригодился», — написала Елена.



«Да, тогда была тяжёлая ситуация по всей стране. И транспорт много где не ходил. А сейчас что?! Экономим?» — продолжила она.



По словам женщины, жителям города объяснили, что рейсы не будут ходить, так как администрация не выплачивает положенные деньги.



Раевская заметила, что данных рейсов уже не первый год нет по выходным. Не ходят они и в праздники. Автобуса для школьников тоже нет. «Уважаемая администрация не может договориться с единственным перевозчиком», — прокомментировала автор публикации.



«У нас закономерный вопрос. Не желает ли та самая администрация, пустить собственный автобус?! И вспомнить свои прямые обязанности — забота о нуждах населения», — добавила Елена в сети.

В социальной сети попросили администрацию Медвежьегорска прокомментировать публикацию.