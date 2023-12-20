Реклама

По новому жилому комплексу «Аристократ» в центре Петрозаводска можно совершить виртуальное путешествие
20.12.2023 18:29
Один продукт в Карелии продолжает дорожать намного быстрее, чем яйца
Сегодня 10:27
Популярный антибиотик больше не будет продаваться в российских аптеках
Сегодня 09:03
Внесены изменения в зимнее расписание электричек и «Ласточек» в Карелии
21.12.2023 15:22
«Яйца по 150», — стало известно, о чем жалеют жители Петрозаводска
21.12.2023 16:00

Медвежьегорск остался без двух автобусных маршрутов

Новости. Общество
13:55, 22 Декабря 2023
фото: © Медвежьегорск Online / ВК

Новости партнеров

Администрацию Медвежьегорска попросили прокомментировать ситуацию с автобусными рейсами.

Информация о   появилась  в паблике  «Медвежьегорск Online».

С понедельника, 25 декабря, автобусы № 2 и № 4 перестанут выезжать на маршрут, сообщила автор поста Елена Раевская.

«Можно, конечно, вспомнить 98-й и нулевые (двухтысячные). И бодренько доскакать до города на своих двоих. Но можно вспомнить и девочку, которую убили в те же годы по дороге из города. И новенький рюкзак ей больше никогда не пригодился», — написала Елена.

«Да, тогда была тяжёлая ситуация по всей стране. И транспорт много где не ходил. А сейчас что?! Экономим?» — продолжила она.

По словам женщины, жителям города объяснили, что рейсы не будут ходить, так как администрация не выплачивает положенные деньги.

Раевская заметила, что данных рейсов уже не первый год нет по выходным. Не ходят они и в праздники. Автобуса для школьников тоже нет. «Уважаемая администрация не может договориться с единственным перевозчиком», — прокомментировала автор публикации.

«У нас закономерный вопрос. Не желает ли та самая администрация, пустить собственный автобус?! И вспомнить свои прямые обязанности — забота о нуждах населения», — добавила Елена в сети.

В социальной сети попросили администрацию Медвежьегорска  прокомментировать публикацию. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.12.2023, 08:30
Карельскую деревню с необычным расположением домов признали одной из самых живописных в России
15.12.2023, 22:00
Метеоролог объяснил, почему пришедший в Россию циклон получил название «Ваня»
18.12.2023, 10:45
Молодой ученый из Карелии нашел способ уменьшить вред от форелевых хозяйств
16.12.2023, 00:10
Названы четыре признака пар, обреченных на расставание
17.12.2023, 19:30
На Земле бушует магнитная буря
17.12.2023, 09:45
Грузовики раскидало по трассе в Карелии в результате смертельной аварии

Чтиво

15.12.2023 14:36
Уроки выживания
«Ты не пройдешь!» или как работают банковские системы безопасности
Все мы помним из фильма «Властелин колец» встречу волшебника Гэндельфа и опасного противника в лице огненного демона Балгора в подземелье Мории.
«Карелия Палп»: заинтересовывать профессией можно еще до школы
16.11.2023 09:08
«Мы не сидели, не плакали и не ждали смерти. Мы проживали свою жизнь»
03.11.2023 10:34
архив чтиво

Медиа

И холод нипочем: в минувшие выходные в столице Карелии прошел масштабный фестиваль KareliaSkiFest
18.12.2023 15:43
все фото и видео
© 2003—2023 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.