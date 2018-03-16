МегаФон обновил линейку тарифов "Включайся!"

Компания "МегаФон" представила клиентам обновленной линейки "Включайся!" расширенный список приложений, трафик на которые не тарифицируется, а также добавила бесплатные подписки на популярные сервисы.

В мае прошлого года МегаФон представил первую линейку тарифных планов, ориентированную на потребности современных цифровых абонентов. Теперь оператор обновил тарифы "Включайся!" с учетом растущих потребностей в передаче данных (сейчас пользователи тарифной линейки качают в среднем по 8 Гб в месяц). По итогам исследований предпочтений клиентов в пакеты добавлены новые сервисы и приложения.

Абоненты обновленного тарифа "Включайся! Пиши" могут безлимитно пользоваться не только WhatsApp и Viber, как ранее, но и Facebook Messenger, Telegram, Snapcnat и "ТамТам".

Неограниченный доступ к этим мессенджерам включен и во все остальные тарифы линейки. Пакет интернет-трафика на сторонние сервисы составляет 4 Гб. Кроме того, в тариф включены пакеты из 400 минут и 400 SMS.

На тарифе "Включайся! Общайся" к социальным сетям "ВКонтакте", Facebook и "Одноклассники", трафик на которые не тарифицировался и ранее, добавились Instagram и Twitter. Пакет звонков на номера всех операторов увеличился с 700 до 800 минут.

Для любителей просмотра видео в интернете в линейке теперь представлено два тарифа – "Смотри" и "Смотри+". Абонентская плата за тарифный план "Включайся! Смотри" снизилась с 750 до 650 рублей в месяц, а список безлимитных приложений пополнился Rutube и Vimeo. Помимо этого абоненту доступны 900 минут и 15 Гб на остальные сервисы.

"Включайся! Смотри+" – совершенно новый тариф линейки. В дополнение ко всем опциям, включенным в тариф "Смотри", в стоимость тарифа уже входит подписка на "Амедиатеку", где можно смотреть лучшие сериалы планеты. Кроме того, тариф включает 20 Гб трафика на сторонние сервисы и пакет из 1 500 минут звонков на все номера России.

Подписка на "Амедиатеку" включена и в абонентскую плату тарифа "Включайся! Премиум", объединяющего основные достоинства всех остальных тарифов. А для любителей слушать музыку есть специальный тариф "Включайся! Слушай" – это 400 минут на номера домашнего региона, безлимит на самые популярные мессенджеры и музыкальные сервисы плюс 10 Гб на остальные ресурсы Всемирной сети.

Всем клиентам тарифов "Включайся!", использующих смартфоны и планшеты на Android, также доступен мобильный антивирус ESET NOD32 с функцией "Антивор", которая помогает определить местоположение устройства, удаленно заблокировать доступ к нему, включить звуковой сигнал или стереть всю конфиденциальную информацию.

"Анализ "больших данных" позволяет нам предугадывать, что хочет абонент. Обновление тарифной линейки "Включайся!" - очередной шаг в этом направлении. Новые тарифы включают в себя определенный набор услуг, приложений и контента, что позволяет удовлетворять все цифровые потребности клиента", – комментирует Алексей Габуков, руководитель по продажам на массовом рынке Карельского отделения МегаФон.

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