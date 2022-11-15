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Мэр Петрозаводска вспомнил шутку об армии как о «школе жизни, которую лучше пройти заочно»

Новости. Общество
09:46, 16 Ноября 2022
фото: Архив ИТАР-ТАСС/Матыцин Валерий

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Глава Петрозаводска Владимир Любарский в День призывника, который отмечался 16 ноября, обратился к новобранцам.

«Со школьной скамьи помню такую шутку: армия — это школа жизни, которую лучше пройти заочно. А пускали ее в оборот в основном те люди, которые эту службу прошли. И не противопоставляя свой возраст молодежи, скажу следующее: понимание того, что служить надо, что это почетно — оно в обществе присутствовало. К людям, отслужившим в армии, было особое отношение, как и вопросительное слегка — к тем, кто не служил по каким-то, не связанным со здоровьем или иным уважительным причинам», — написал мэр на своей странице Вконтакте.

Он поделился своими впечатлениями от службы в армии.

«Я ни одной минуты не жалею, что два года прошли в погонах и берете, локоть к локтю, плечо к плечу со своими товарищами. Пожелаю тем, кто уже служит, кто через некоторое время наденет форму — выполнить воинский долг с тем же ощущением. Защитником Родины быть почетно и нужно. А навыки, опыт и воспоминания, которые дает армия, считаю, нужны любому мужчине. Успехов, здоровья, пусть все будет хорошо, город вас проводит, город вас будет ждать и город вас встретит!», — добавил Любарский.

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