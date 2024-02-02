Мэрия Петрозаводска предложила бизнесу землю под склады

В карельской столице на торги выставили четыре земельных участка.

Администрация Петрозаводска сообщила об аукционе на право аренды четырех земельных участков для хранения автотранспорта и размещения складов.



Торги пройдут 1 марта. Земли расположены в районе улицы Медвежьегорской, проезда Паровозников (рядом с Муезерской улицей), Энергетиков и Дорожников (оба - в Соломенном).



Заявки на участие принимают до 17.00 26 февраля.



Дополнительную информацию можно узнать на сайтах torgi.gov.ru, uzr-rk.ru, petrozavodsk-mo.ru и по телефону: 8 (814-2) 59-98-50.