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Новости. Общество
18:40, 05 Июня 2019
фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

Мэрия: В Петрозаводске откроются выставки для слепых

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В течение ближайших двух лет в петрозаводских библиотеках будут проведены тактильные выставки, сообщили в администрации Петрозаводска.

Мероприятие в рамках реализации проекта "Создание новых устойчивых инклюзивных культурных сервисов для особых целевых групп" провели специалисты санкт-петербургской Государственной библиотеки для слепых и слабовидящих.

Библиотекари обсудили теоретические и практические аспекты работы с инвалидами различных категорий, особенности взаимодействия с детьми, имеющими проблемы со здоровьем. 

Принято решение о том, что в течение ближайших двух лет в петрозаводских библиотеках будут проведены тактильные выставки, подготовленные специалистами СПб ГБУК "Государственная библиотека для слепых и слабовидящих", а в декабре этого года муниципальные библиотеки Петрозаводска присоединятся к акции "Эстафета доброты", которая уже не первый год проводится в Санкт-Петербурге.

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