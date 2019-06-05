Мэрия: В Петрозаводске откроются выставки для слепых

В течение ближайших двух лет в петрозаводских библиотеках будут проведены тактильные выставки, сообщили в администрации Петрозаводска.

Мероприятие в рамках реализации проекта "Создание новых устойчивых инклюзивных культурных сервисов для особых целевых групп" провели специалисты санкт-петербургской Государственной библиотеки для слепых и слабовидящих.

Библиотекари обсудили теоретические и практические аспекты работы с инвалидами различных категорий, особенности взаимодействия с детьми, имеющими проблемы со здоровьем.

Принято решение о том, что в течение ближайших двух лет в петрозаводских библиотеках будут проведены тактильные выставки, подготовленные специалистами СПб ГБУК "Государственная библиотека для слепых и слабовидящих", а в декабре этого года муниципальные библиотеки Петрозаводска присоединятся к акции "Эстафета доброты", которая уже не первый год проводится в Санкт-Петербурге.