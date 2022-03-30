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Строительная компания «Баренц Групп» предлагает меры поддержки военнослужащих

Новости. Общество
14:46, 13 Апреля 2022

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Строительная компания «Баренц Групп» активно работает по программе «военная ипотека».

Строительная компания Баренц Групп активно работает по программе «военная ипотека» — это выгодное предложение по процентной ставке для военнослужащих, предоставляемое проверенным банком-партнером — Промсвязьбанк.

По такой программе процентная ставка составляет 9,5% годовых, что существенно снижает кредитную нагрузку в сравнении со стандартными ипотечными программами.

Строительная компания «Баренц Групп» предлагает квартиры в Жжлом комплексе «Talojarvi Город у воды» и жилом доме «Онегин», эти комплексы уже прошли полную, детальную проверку и аккредитацию в государственных структурах и банках-партнерах.

Специалисты компании "Баренц Групп" ведут полное сопровождение сделки, от подачи заявки до выдачи ключей и делают это для клиентов бесплатно.

Участнику программы достаточно иметь на руках сертификат, и на весь период сделки застройщик фиксирует стоимость квартиры. Также в компании "Баренц Групп" менеджеры помогают в подаче документов в банк и получении положительного решения по ипотеке.

На сегодняшний день застройщик предлагает дома в стадии строительства, срок сдачи которых уже через 18 месяцев. Это монолитные дома с отличной шумоизоляцией и высокой энергоэффективностью, которая достигается еще и за счет оснащения жилых зданий автономными крышными котельными, которые работают на безопасном природном газе. Эти факторы в совокупности существенно, в 1,5–2 раза снижают будущие коммунальные расходы. Приятным бонусом является то, что вы получаете возможность пользоваться горячей водой круглый год.

Рядом с комплексами развитая инфраструктура, школы, садики, магазины, остановки общественного транспорта и при этом, что сегодня немаловажно, - отличная транспортная доступность.

У вас есть возможность купить видовые квартиры с панорамой на Онежское озеро. Торопитесь, квартир осталось немного.

Выбрать квартиру по своим параметрам можно на сайте barenz.group

Задать любые вопросы по стоимости и наличию: 331-331. 

 

Условия кредитования по программе Военная ипотека 9,5%

• Цель кредитования: Приобретение квартиры на первичном и вторичном рынке жилья у застройщика

•  Минимальная сумма кредита: не менее 10% от рыночной стоимости или стоимости, указанной в договоре приобретения

• Максимальная сумма кредита: 3 000 000 ₽

• Срок кредита: От 1 до 25 лет

• Процентная ставка, годовых: 9,5%

• Первый взнос: От 15% до 90% от стоимости приобретаемой квартиры. Возможно использование средств материнского (семейного) капитала в качестве части первого взноса

• Способы расчетов с застройщиком: Безналично на счёт после регистрации договора приобретения квартиры и ипотеки в пользу банка

• Погашение кредита: Ежемесячно, равными платежами

• Надбавка к процентной ставке: После исключения Заемщика из Участников НИС 1 п.п. — при отказе от имущественного страхования в соответствии с требованиями Банка

• Комиссии: Отсутствуют

• Срок действия программы (заключения кредитного договора): 01 июля 2022 года (включительно)

 

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