«Местное самоуправление определяет образ всей большой нашей страны, так как люди видят свое настоящее и будущее»

Владимир Путин принял участие в награждении лауреатов муниципальной премии «Служение».

В Москве прошло награждение победителей и лауреатов Всероссийской муниципальной премии «Служение». Премия учреждена по поручению Президента РФ Владимира Путина и присваивается выдающимся представителям муниципального сообщества — людям, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан.

Президент России Владимир Путин выступил на церемонии вручения Всероссийской муниципальной премии «Служение» и лично вручил награду победителю в специальной номинации «Судьба человека – гордость Отечества» – главе сельского поселения администрации Мещегаровского сельсовета Салаватского района Республики Башкортостан Ильнаре Сафиной.

«Мы часто говорим, что муниципальная власть ближе всего к людям. Конечно, так оно и есть», – отметил Глава государства. От муниципальной власти, подчеркнул он, напрямую зависит качество повседневной жизни граждан. «И хочу вновь повторить: именно муниципальный уровень, местное самоуправление определяют образ всей большой нашей страны, так как люди видят свое настоящее и будущее», – сказал Владимир Путин.

Народное онлайн-голосование за проекты, представленные на премию, завершилось 14 января. В нем приняли участие 627 285 человек, за участников премии отдано 2 797 963 голоса, сообщили организаторы конкурса. По итогам приемной кампании получено 18 458 заявок от представителей муниципального сообщества из 89 регионов страны. Еще 433 заявки было подано в специальной номинации.

Заявки номинантов проходят через строгий контроль: первичный анализ с использованием цифровых технологий, голосование экспертного совета и народное голосование.

Всего премия вручается по десяти номинациям.