Минэкономразвития заметило снижение цен на 14 наименований продуктов питания в Карелии

Еженедельный мониторинг цен по 37 продовольственным товарам в Карелии показал снижение стоимости 14 наименований продуктов питания в начале июня.

Об этом сообщили в министерстве экономического развития республики.

Больше всего за неделю снизились цены на плодоовощную продукцию: огурцы свежие — на 8,6%, помидоры свежие — на 7,7%, капусту белокочанную свежую — на 5,7%.

Кроме того, сахар-песок подешевел на 0,8%, гречневая крупа — на 0,9%, колбаса — на 3,2%, молоко питьевое — на 2,5-3,2%, свинина — на 0,5%.

«Снижение отпускных цен вполне обосновано как сезонным характером (овощи и фрукты), так и снижением ажиотажного спроса на некоторые группы товаров (сахар, гречка)», — поясняли в министерстве.