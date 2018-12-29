Минфин Карелии зафиксировал повышение зарплаты бюджетников до 32 тысяч рублей в 2018 году

Министерство финансов Карелии подвело предварительные итоги повышения заработной платы работников бюджетной сферы в 2018 году – она превысила 32 тыс. рублей.

Прогнозируется, что по итогам 2018 года средняя заработная плата работников дошкольных образовательных учреждений достигнет 32 075 рублей (на 43% выше, чем в 2016 году), педагогических работников учреждений дополнительного образования детей – 34 897 рублей (на 54% выше, чем в 2016-м), преподавателей и мастеров производственного обучения учреждений профобразования – 33 900 рублей (на 28% выше, чем в 2016-м).

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