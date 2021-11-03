Минфин подсчитал расходы бюджета на выборы главы Карелии в 2022 году

Проведение выборов главы Карелии в 2022 году обойдется бюджету республики в 142,3 млн рублей.

Такая сумма указана в пояснительной записке к проекту регионального бюджета на 2022–2024 годы.

Бюджетные ассигнования на губернаторские выборы указаны отдельно от общих расходов на проведение выборов и референдумов.

Сумма общих расходов на эти цели, согласно проекту, в 2022 году составит 202,7 млн рублей.

В том числе, более 60 млн пойдет на обеспечение деятельности Центральной избирательной комиссии республики и 300 тыс. рублей на другие цели — обеспечение функционирования ГАИС «Выборы», повышение правовой культуры избирателей, обучение организаторов выборов.