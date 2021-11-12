Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на водку и коньяк

Минфин предложил поднять минимальную цену на водку на 7,4 процента, на коньяк — на 7,6.

В Минфине хотят с 1 января увеличить минимальные розничные цены (МРЦ) на крепкий алкоголь. Документ опубликован на федеральном портале проектов правовых актов. Об этом информирует РИА Новости.

Так, МРЦ на водку планируется повысить на 7,4 процента — с действующих 243 до 261 рубля за полулитровую бутылку. При этом минимальная закупочная цена может вырасти на 5,4 процента — с 203 до 214 рублей, а оптовая — на 5,7 процента — с 210 до 222 рублей.

МРЦ на коньяк собираются поднять на 7,6 процента — с текущих 446 до 480 рублей за тот же объем, а на бренди — на 7,4 процента — с 324 до 348 рублей. «Закупка» тогда увеличится на 5,4 и 5,5 процента соответственно до 371 и 270 рублей, а «опт» — на 5,6 и 5,6 процента — до 391 и 284 рублей.

Минимальные розничные цены — инструмент борьбы с дешевым контрафактом. Их устанавливают на крепкий алкоголь, а также на игристые вина и шампанское. При этом учитываются затраты на производство, минимальная рентабельность и налоги. Сейчас решается, целесообразно ли распространять меру на все алкогольные напитки.

«По оценкам участников отрасли, наблюдается удорожание практически всех компонентов для выпуска алкоголя в среднем на 20-25 процентов. По отдельным позициям рост цен составил 100-150 процентов. Также происходит рост на основную сырьевую составляющую для производства алкогольной продукции», — отмечается в материалах.

Согласно другому опубликованному проекту, Минфин также предложил повысить минимальную цену на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья — с 2022 года она может вырасти на 6,8 процента, до 63 рублей за литр безводного сырья.

Кроме того, минимальную цену на этиловый спирт, произведенный из непищевого сырья, а также на денатурированный этиловый спирт (кроме биоэтанола) предлагается увеличить также на 6,8 процента, до 47 рублей за литр.