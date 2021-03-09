"Минимум 5 самолетов в сутки": Парфенчиков объяснил, как загрузить аэропорт "Петрозаводск"

Авиасообщение между Москвой и Петрозаводском начнет приносить пользу экономике Карелии при условии, что на этом направлении будет не менее пяти ежедневных рейсов.

Такое мнение высказал на совещании правительства глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Аэропорт будет максимально работать на экономику Карелии, когда минимум 5 самолетов в сутки из Москвы будут приземляться и вылетать в обратном направлении. Уже по-другому будет республика восприниматься и бизнесом и нашими гражданами…", - сказал губернатор.

Он объяснил, как заинтересовать авиакомпании летать в Петрозаводск - об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".