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"Минимум 5 самолетов в сутки": Парфенчиков объяснил, как загрузить аэропорт "Петрозаводск"

Новости. Общество
14:51, 10 Марта 2021
фото: Наталья Захарчук / Столица на Онего
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Авиасообщение между Москвой и Петрозаводском начнет приносить пользу экономике Карелии при условии, что на этом направлении будет не менее пяти ежедневных рейсов.

Такое мнение высказал на совещании правительства глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Аэропорт будет максимально работать на экономику Карелии, когда минимум 5 самолетов в сутки из Москвы будут приземляться и вылетать в обратном направлении. Уже по-другому будет республика восприниматься и бизнесом и нашими гражданами…", - сказал губернатор.

Он объяснил, как заинтересовать авиакомпании летать в Петрозаводск - об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Изя
2021-03-10 15:17:17
Погрузить приставов и бурятов с москвичами , и отправить к .....матери ))) :)
zanoza
2021-03-10 15:11:18
Ну а что же не слетать на Арбат раза два-три в сутки :)
Изя
2021-03-10 15:20:39
zanoza, хрен ли ему летай да летай . ВКонтакте и с борта можно написать ))) ответственности никакой -курорт )))
zanoza
2021-03-10 15:27:39
Изя, можно оказывается и ссылку превратить в курорт, когда эта "ссылка" тебе подвластна :)
Изя
2021-03-10 15:32:05
zanoza, это он умеет , когда бюджетное бабло рядом )))
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