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Министр финансов подсчитала, на сколько вырастут зарплаты бюджетников в Карелии в 2023 году

Новости. Общество
12:57, 21 Декабря 2022
фото: © Григорий Сысоев / ТАСС, архив, тематическая иллюстрация

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Заработная плата основных категорий работников бюджетных организаций Карелии в 2023 году вырастет почти на 12%.

Об этом сообщила в эфире телеканала «Сампо ТВ.360» министр финансов республики Елена Антошина.

По ее слова, эта индексация коснется работников здравоохранения, образования, культуры, социальной сферы, подпадающих под действие указов президента РФ.

«Определен показатель — среднемесячный доход от трудовой деятельности, на который мы должны ориентироваться. Если прогнозный показатель по итогам года составляет 46980 рублей, то уже в бюджете на 2023 год у нас предусмотрены средства исходя из 52600 рублей. Это почти 12% рост», — пояснила Антошина.

Кроме того, в связи с увеличением МРОТ с 1 января вырастут доходы бюджетников, чья зарплата зависит от этого показателя, а с 1 октября будут проиндексированы зарплаты тех, кто не подпадает под действие указов президента РФ.

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