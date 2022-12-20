Министр финансов подсчитала, на сколько вырастут зарплаты бюджетников в Карелии в 2023 году

Заработная плата основных категорий работников бюджетных организаций Карелии в 2023 году вырастет почти на 12%.

Об этом сообщила в эфире телеканала «Сампо ТВ.360» министр финансов республики Елена Антошина.

По ее слова, эта индексация коснется работников здравоохранения, образования, культуры, социальной сферы, подпадающих под действие указов президента РФ.

«Определен показатель — среднемесячный доход от трудовой деятельности, на который мы должны ориентироваться. Если прогнозный показатель по итогам года составляет 46980 рублей, то уже в бюджете на 2023 год у нас предусмотрены средства исходя из 52600 рублей. Это почти 12% рост», — пояснила Антошина.

Кроме того, в связи с увеличением МРОТ с 1 января вырастут доходы бюджетников, чья зарплата зависит от этого показателя, а с 1 октября будут проиндексированы зарплаты тех, кто не подпадает под действие указов президента РФ.