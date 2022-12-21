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Министр строительства назвал новую дату открытия автовокзала в Петрозаводске

Новости. Общество
13:15, 22 Декабря 2022
фото: © Правительство Карелии

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Реконструкция автовокзала в Петрозаводске, которая несколько раз продлевалась из-за проблем с подрядчиком, должна завершиться в следующем году.

Об этом в эфире телеканала «Россия 24. Карелия» сообщил министр строительства Карелии Виктор Россыпнов

«Мы рассчитываем до конца года основной комплекс работ завершить. Подрядчик обещает сейчас активизировать работы по переделке фасада. На следующий год останутся внутренние работы, доделки», — сказал министр.

Он уточнил, что открытие автовокзала запланировано на осень следующего года.

В начале реконструкции планировался ввод автовокзала в эксплуатацию до 31 декабря 2021 года.  В январе 2022 года в правительстве Карелии сообщили, что автовокзал заработает в сентябре.

По словам Россыпнова, подрядная организация не справилась с работой, поэтому с ней пришлось расторгнут контракт и нанять нового подрядчика.

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