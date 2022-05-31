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Минобрнауки сообщило об исключении всех вузов России из Болонского процесса

Новости. Общество
20:30, 06 Июня 2022
фото: © Сергей Карпов / ТАСС

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Все российские образовательные организации исключены из Болонского образовательного процесса.

Об этом заявил в понедельник замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев на расширенном заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре на тему «Вопросы развития системы высшего образования в Российской Федерации в современных условиях». Информацию передает ТАСС.

«11 апреля Болонская группа объявила решение прекратить представительство России и Республики Беларусь во всех структурах Болонского процесса. Фактически с учетом того, что наши ректоры, руководители образовательных организаций подписались под обращением Российского союза ректоров о поддержке президента в связи со специальной операцией, то фактически все образовательные организации страны исключены тем самым из Болонского процесса», — заявил Афанасьев.

24 мая министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков назвал Болонскую систему образования «прожитым этапом», заявив, что в России появится своя система. Министерство предполагает переходный период от Болонской системы к национальной, радикальной смены не будет.

В марте Российский союз ректоров выступил с поддержкой действий РФ на Украине.

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