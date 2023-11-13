Минсоцзащиты Карелии внесло изменения в порядок предоставления компенсации расходов на детские путевки

В этом году компенсации за путевки уже получили 608 детей.

Как сообщила министр соцзащиты Карелии Ольга Соколова в личном профиле 14 ноября, Минсоцзащиты республики внесло изменение в порядок предоставления компенсации расходов на оплату стоимости путевки для ребенка.

Теперь (с 1 ноября текущего года) компенсация может быть предоставлена в том числе, если отдых детей проходил в организациях, в которых оздоровление и детский отдых являются не основным, а дополнительным видом деятельности.



«Компенсация предоставляется один раз в год в отношении ребенка в размере, равном 50% от стоимости путевки, но не более 15 000 рублей. Продолжительность смены в организации отдыха и оздоровления детей, которые находятся на территории Российской Федерации, а также стран СНГ, должна быть не менее 18 календарных дней», — рассказала министр.



В 2023 году компенсация за приобретенную путевку уже предоставлена на 608 детей, добавила Ольга Соколова.