Минстрой Карелии обосновал «социальной справедливостью» отказ от расширения программы капремонта жилья

Минстрой Карелии объяснил отказ от включения домов с прогнившими потолками в программу капремонта тем, что для этого придется резко увеличить взносы для населения.

Позицию ведомства пояснил сегодня на заседании профильного парламентского комитета заместитель министра строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Павел Банковский. Он прокомментировал законопроект о включении в перечень обязательных работ по капремонту замену деревянных чердачных перекрытий в жилых домах.

С такой проблемой сталкиваются жильцы так называемых «сталинок», где чердачные перекрытия потолков квартир на верхних этажах находятся в неудовлетворительном состоянии. Об этом рассказала депутатам представитель жильцов одного из таких домов — бывший министр Ванда Патенко. По ее словам, в одной из квартир уже дважды обваливался потолок, в другой имеются сквозные отверстия, через которые видно чердачное помещение.

По словам Банковского, Минстрой против того, чтобы ремонтировать прогнившие перекрытия за счет Фонда капремонта, который формируется из взносов населения. Перечень работ утвержден, и что бы его расширить, придется увеличивать размер взносов в 1,5 раза.

«Если мы включаем в перечень (эти работы — прим. ред.), то автоматически мы собираем взносы со всех граждан, проживающих во всех домах республики. Но такая потребность, которая имеется в данном конкретном доме, распространяется далеко не на весь жилищный фонд. И поэтому предполагается, что социальная справедливость в данном случае для жильцов, например, „хрущевок“, которые тоже будут платить за этот вид работ, будет нарушена. Им этот вид работ не нужен», — пояснил замминистра.

По его мнению, для ремонта потребуется менять перекрытия над всеми квартирами верхних этажей, и на это время выселять жильцов.

«Дальше возникает вопрос. Перекрытия поменяем, но ремонт самих квартир пятого этажа необходимо будет проводить самим собственникам. Готовы на это собственники, или это вызовет дополнительно обязанность Фонда выполнить ремонт в их квартирах? Вы представляете, если потолок снять в квартире, во что она превратится после капитального ремонта? Фонд тратить деньги на ремонт данной квартиры не имеет права», — сказал Банковский.

Большинство депутатов парламентского согласилось с этими аргументами и отказалось поддержать проект закона. Парламентарии решили создать специальную рабочую группу с участием профильных ведомств и представителей собственников жилья, чтобы разработать варианты решения проблемы.