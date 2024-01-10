Минтранс Карелии предупредил о закрытии аэродрома «Бесовец»

Петрозаводский аэродром совместного базирования временно закроется для ремонта.

В Минтрансе предупредили о временном закрытии в мае 2024 года аэродрома совместного базирования Петрозаводск («Бесовец»).

Минобороны России планирует закрыть аэродром для ремонта искусственной взлетно-посадочной полосы с 1 по 31 мая нынешнего года.

Как уточнили в Минтрансе, в связи с ремонтом выполнение авиарейсов также будет приостановлено.