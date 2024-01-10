Минтранс Карелии предупредил о закрытии аэродрома «Бесовец»

Петрозаводский аэродром совместного базирования временно закроется для ремонта.
В Минтрансе предупредили о временном закрытии в мае 2024 года аэродрома совместного базирования Петрозаводск («Бесовец»).
Минобороны России планирует закрыть аэродром для ремонта искусственной взлетно-посадочной полосы с 1 по 31 мая нынешнего года.
Как уточнили в Минтрансе, в связи с ремонтом выполнение авиарейсов также будет приостановлено.
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