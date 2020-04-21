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Минтранс РФ подготовил поправки к ПДД

Новости. Общество
21:05, 21 Апреля 2020
фото: © shutterstock.com
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Пользователей электросамокатов, моноколес и сигвеев выделят в отдельную категорию участников движения.

Им запретят выезжать на автомагистрали и проспекты, а также передвигаться в "болезненном состоянии". Ряд запретов не минует даже обладателей роликовых коньков и скейтов. Для автомобилистов Минтранс также подготовил нововведения: уточняются правила стоянки автомобилей и правила кругового движения, пишет "КоммерсантЪ".

Поправки к ПДД касаются, в частности, движения электросамокатов, моноколес, сигвеев, гироскутеров и других аналогичных устройств. Сегодня их обладатели приравнены к пешеходам, но в связи с ростом пользователей и числа дорожных происшествий Минтранс предлагает ввести новый термин – "средство индивидуальной мобильности" (СИМ): устройство с одним или несколькими колесами (роликами), предназначенное для передвижения посредством использования электродвигателя или мускульной энергии человека. В эту категорию попадут также роликовые коньки, самокаты, скейтборды.

Требования к пользователям СИМ будут зависеть от их возраста.

Так, ребенок до семи лет сможет кататься на тротуаре, пешеходной или велопешеходной дорожке (как и сейчас, он будет пешеходом). Подросток 7–14 лет сможет выезжать еще и на велосипедную дорожку. Пользователи СИМ старше 14 лет получат право пользоваться проезжей частью велосипедных зон, а также полосой для велосипедистов. Если такой инфраструктуры нет, разрешат выезжать на правый край проезжей части или на обочину.

При совместном с пешеходами движении разгоняться на СИМ быстрее 20 км/ч будет запрещено.

Все пользователи устройств обязаны в темное время суток включать фонари или фары. Речь идет, судя по поправкам, о штатных фонарях электросамокатов либо о налобных фонарях (для пользователей скейтов или роликов). В состоянии опьянения, под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих внимание и реакцию, а также в "болезненном состоянии" пользоваться электросамокатами и другими СИМ запретят.

Водится новый знак 3.35 "Движение лиц на средствах индивидуальной мобильности запрещено". Обладателям СИМ также запретят проезжать под знак 3.1 "Въезд запрещен" (кирпич), за исключением случаев езды по тротуару. Оговорены и условия выезда на проезжую часть при отсутствии других способов проехать. Для этого пользователь СИМ должен быть старше 14 лет; скорость движения по дороге не должна превышать 60 км/ч; СИМ должно быть оборудовано электродвигателем, тормозами, звуковым сигналом, белой фарой (фонарем) и световозвращателями. На гироскутерах и моноколесах выезжать на проезжую часть запретят.

Другой блок поправок касается автомобилистов.

В частности, вводится запрет на остановку на островках безопасности. Уточняется, что зона действия знака 3.27 "Остановка запрещена" прекращается в месте установки знака "P" (стоянка) или таблички 6.4 "Парковка". 

Всем грузовикам запрещена будет остановка в жилых зонах вне "специально отведенных для этого мест". 

Поправки Минтранса будут проходить экспертизу до 4 июня.

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