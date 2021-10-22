Минтранс снова пересмотрел сроки реконструкции автовокзала Петрозаводска

Завершение реконструкции автовокзала Петрозаводска, перенесенное на конец первого квартала 2022 года, откладывается на еще более поздний срок.

Это следует из разъяснений заместителя министра транспорта Карелии Юлии Мизинковой в эфире телеканала «Сампо ТВ 360».

«Большой, масштабный объект на реконструкции находится, поэтому понятно, что всегда возникают сложности при проведении строительных работ. В том числе, сложности были связаны с тем, что при реконструкции основного здания вокзала планировалось ряд несущих конструкций оставить в том виде, в котором они были, но когда полностью демонтировали обшивку здания, стало понятно, что не все конструкции удастся сохранить. Поэтому потребовались дополнительные работы на укрепление стен, укрепление фундамента, замена некоторых несущих конструкций, что потребовало допроектирования и, соответственно, удлинило выполнение работ в целом», — сказала Мизинкова.

По ее словам, завершение реконструкции ожидается «ориентировочно, во втором квартале» 2022 года.

«Второй квартал пока. Очень ждем этого», — добавила замминистра.

В начале октября на совещании в администрации города она называла другой срок.

«Ранее существовавшее отставание от графика работ — в среднем, это 4 месяца — позволяет предполагать завершение работ по объекту в первом квартале 2022 года», — говорила Мизинкова.

В начале реконструкции планировался ввод автовокзала в эксплуатацию до 31 декабря 2021 года.