Минздрав Карелии назвал овощи и фрукты, которые лучше есть с кожурой

Врачи доказали, что некоторые овощи и фрукты лучше всего употреблять в пищу вместе с кожурой, так как в ней содержится большое количество витаминов и полезных нутриентов, сообщили в Минздраве Карелии.

В паблике Минздрава Карелии отмечается, что есть овощи и фрукты, которые лучше всего употреблять в пищу вместе с кожурой, так как в ней содержится большое количество витаминов и полезных нутриентов.

Отличный пример, по информации министерства здравоохранения, баклажан и кабачок. Фиолетовый окрас кожицы баклажана свидетельствует о наличии в ней антоциана, а это мощный антиоксидант, позволяющий сохранить молодость. Зеленая кожура кабачка насыщена хлорофиллом и витамином С, необходимыми для бодрости и крепкого иммунитета.

Также, отметили в Минздраве, организм получит пользу и при употреблении кожицы лимона и апельсина. Доказано, что она богата витамином С, клетчаткой, антиоксидантами. В кожуре яблок можно найти витамины А и С, кальций, фосфор, железо.

И еще один продукт, который можно и нужно есть неочищенным, – огурец. Его кожица богата витаминами группы В, бета-каротином и калием.

«А вы едите эти продукты с кожурой или без?» - поинтересовались в ведомстве.