Минздрав Карелии получил паспорт коллективного иммунитета

Большинство работников Минздрава Карелии прошли иммунизацию против ковида, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков сообщил, что на 24 августа первым компонентом вакцины в республике привились 183259 человек (63,1% от числа лиц, подлежащих вакцинации), полностью привились – 159984 человека (55% от числа лиц, подлежащих вакцинации).

Также, по словам Охлопкова, большинство работников Минздрава Карелии прошли иммунизацию против ковида. В связи с этим министерство здравоохранения получило паспорт коллективного иммунитета.

Напомним, паспорт выдается в том случае, если привитых и переболевших сотрудников не менее 60%.