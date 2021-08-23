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Минздрав Карелии получил паспорт коллективного иммунитета

Новости. Общество
13:03, 24 Августа 2021
фото: коллаж: © Министерстро здравоохранения Карелия, © Архив EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

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Большинство работников Минздрава Карелии прошли иммунизацию против ковида, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков сообщил, что на 24 августа первым компонентом вакцины в республике привились 183259 человек (63,1% от числа лиц, подлежащих вакцинации), полностью привились – 159984 человека (55% от числа лиц, подлежащих вакцинации).

Также, по словам Охлопкова, большинство работников Минздрава Карелии прошли иммунизацию против ковида. В связи с этим министерство здравоохранения получило паспорт коллективного иммунитета.

Напомним, паспорт выдается в том случае, если привитых и переболевших сотрудников не менее 60%.

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