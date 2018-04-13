Минздрав выступил против продажи лекарств в супермаркетах

Министерство здравоохранения РФ не поддержало идею продажи лекарственных препаратов в супермаркетах, сообщила глава ведомства Вероника Скворцова.

По ее словам, "со стороны Минздрава согласование невозможно", поскольку в настоящее время удалось обеспечить высочайшую доступность лекарств за счет того, что на одну аптеку приходится минимальное число жителей, сообщают "Известия".

Скворцова добавила, что лекарственные препараты являются особым товаром, который должен быть эффективным, качественным и безопасным. Она также отметила важность правильного хранения и использования лекарств, поэтому "те точки, которые продают лекарственные препараты, должны быть лицензированы к этой деятельности, и те люди, которые работают в этих точках, должны быть готовы дать профессиональное квалифицированное разъяснение".

Министр также напомнила, что в настоящее время, помимо аптекарских точек, к аптечной деятельности лицензированы фельдшерско-акушерские пункты, различные медицинские организации и врачебные сельские амбулатории. Скворцова отметила, что лицензии выдаются в случае отсутствия поблизости аптечных киосков.

Ранее Минпромторг отправил в Минздрав законопроект о согласовании вопроса о возможной продаже безрецептурных лекарств в магазинах без специальной лицензии на фармацевтическую деятельность.