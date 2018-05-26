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Новости. Общество
14:56, 26 Мая 2018

Мирошник проверила, как в Петрозаводске восстановили участки после земляных работ

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Глава Петрозаводска проинспектировала ход восстановления благоустройства после земляных работ, сообщили в администрации города.

В минувшую пятницу 25 мая истек окончательный срок восстановления участков, поврежденных при производстве зимних аварийных и строительных работ.

На улицах Московской, Ровио и Чернышевского разрытия уже устранены, уложен новый асфальт, произведено благоустройство. Нарекания вызвало состояние газона на Лососинском шоссе. На этом месте проводились земляные работы по замене инженерных сетей водоснабжения. Однако газон до сих пор не восстановлен и находится в неудовлетворительном состоянии.

Накануне муниципальный инспектор выезжал на место, составил протокол. Строителям, не выполнившим благоустройство территории, грозит наказание.

Как отметила по итогам рейда Ирина Мирошник, ситуация с разрытиями в Петрозаводске находятся под строгим контролем. По всем фактам будет вестись оперативная претензионная работа. Администрация горда намерена штрафовать строителей до тех пор, пока благоустройство не будет восстановлено в полном объеме.

Отметим, что этой весной административной комиссией к ответственности уже были привлечены две организации. Арбитражный суд поддержал позицию администрации города по этому вопросу. Организации оштрафованы на 100 тысяч рублей каждая.

Мэрия напоминает, что согласно утвержденному недавно регламенту, после завершения земляных работ следует привести поврежденное уличное покрытие в соответствие с его начальным состоянием вне зависимости от его типа.

Земляные работы считаются законченными после полного благоустройства территории их проведения. В отношении нарушителей сроков окончания работ применяются штрафные санкции в размере 10 тысяч рублей за каждый день просрочки.

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