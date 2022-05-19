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Митинг в поддержку спецоперации прошел в Петрозаводске

Новости. Общество
16:54, 20 Мая 2022
фото: © Правительство Карелии

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На Онежской набережной собрались неравнодушные жители столицы Карелии. Они почтили память погибших на Донбассе земляков минутой молчания.

На митинге выступили участники карельской делегации, которые этим утром вернулись с Донбасса — это атаман городского казачьего общества «Петрозаводское» Наур Гокинаев, член Общественной палаты Карелии Илья Герасёв и командир поискового отряда «Феникс» Леонид Зябкин. Они участвовали в доставке гуманитарного груза с продуктами и медикаментами, которые собрали жители Карелии, а также посетили Донецк и Мариуполь.

«Я хотел своими глазами увидеть тех, кто там находится. Они благодарят российские войска, говорят, что давно нас ждали. Спасибо каждому, кто участвует в сборе помощи для жителей Донбасса: им нужна наша поддержка», — отметил Илья Герасев.

На митинге свои номера представили ансамбль популярной народной песни «Вольные просторы» и воспитанники казачьего юнармейского отряда. Также присутствующие приняли участие в акции «Белая лента»: любой желающий в знак поддержки российской армии мог завязать её на руке. Традиция возникла на Донбассе, когда близкие повязывали такие ленты военным и ополченцам перед отъездом на позиции. Всего в митинге приняли участие около 200 человек.

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