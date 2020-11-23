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Митрополит Карельский Константин: "Наша страна уподобилась кровоточивой женщине, которая страдает позорной болезнью" 3
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Сегодня 15:50

Митрополит Карельский Константин: "Наша страна уподобилась кровоточивой женщине, которая страдает позорной болезнью"

Новости. Общество
15:50, 24 Ноября 2020
фото: © кадр из видео
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Глава Карельской митрополии РПЦ напомнил в проповеди о столетии легализации в России абортов.

Выступая с очередной проповедью в Крестовоздвиженском соборе Петрозаводска, глава Карельской митрополии Русской православной церкви сравнил Россию с "кровоточивой женщиной, которая страдает позорной изнурительной болезнью ".

"Наш дом – Русь, Россия – не выдержала в 1917 году штормового натиска и пала. Пришли те, кто именовал себя врачами от царских недостатков, от царского режима, от недостатков царского самодержавия, и они сделали кровавую операцию народу, сделали мощнейшее кровопускание. Тогда, как и совсем недавно, наш народ пытались лечить с помощью шоковой терапии. Все помнят эти недавние события. И наша страна уподобилась кровоточивой женщине, которая страдает позорной болезнью. Позорной, потому что кровотечение усиливается от бесчисленных абортов", – сказал митрополит Петрозаводский и Карельский Константин.

Как отметил иерарх РПЦ, аборты были легализованы в России ровно сто лет назад – в ноябре 1920 года. При этом митрополит Петрозаводский и Карельский Константин напомнил евангельскую историю об исцелении женщины, страдающей кровотечением, которая прикоснулась к Иисусу Христу. "Если наш народ, наша страна с такой же огромной верой прикоснется к Иисусу Христу, то мы все получим исцеление", – заявил митрополит Константин.  

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Комментарии

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Kerfy /
2020-11-24 16:53:19
Ребят, всем привет из 21 века, у нас тут аборт- право женщины, обусловленное тем, что ребёнок- это не игрушка, и обстоятельства бывают разными. Может уже хватит стыдить женщин, ну чисто как вариант ????
Копатыч
2020-11-24 16:10:27
Как всё запущено у него :) :) :) :)
Hakeem Н
2020-11-24 16:07:51
:)
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