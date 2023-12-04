Мята фермы «Красная речка» отмечена знаком «Сделано в Карелии»

На семейной ферме Юлии Петровой в Кондопожском районе выращивают клубнику и мяту, а также собирают мед.

Плантации и пасеки расположены на берегу озера Сундозеро, недалеко от деревень Евхоя и Красная Речка. Фермерское хозяйство, названное в честь одной из деревень, работает с 2021 года.



В следующем году фермеры планируют выращивать 11 видов мяты. Благодаря содействию республиканского центра «Мой бизнес» мята прошла сертификацию, и теперь фермеры могут использовать знак «Сделано в Карелии» для продвижения товара.



Клубника фермы ранее также получила право на использование знака, в будущем фермер планирует получить разрешение и на мед. Ферма также приняла участие в различных ярмарках, получила софинансирование маркетинговых, консультационных услуг и помощь в регистрации товарного знака.



Кроме того, благодаря грантовой поддержке Минсельхоза Карелии, ферма закупила оборудование, необходимое для увеличения объемов производства и для переработки продукции.



"С 2024 года мы планируем реализацию нового продукта «Крем-мед», который получают взбиванием меда. Такой продукт не засахаривается и обладает очень нежным вкусом", — заявила Петрова.



Бесплатные консультации в центр «Мой бизнес» оказывают по телефону: 8 (814-2) 44-54-00 или лично по адресу: Петрозаводск, набережная Гюллинга, 11, 2 этаж. Центр работает по будням с 09.00 до 18.00, по пятницам до 17.00.



