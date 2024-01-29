Многодетная мама из карельского села открыла собственную пекарню благодаря соцконтракту

Оксана Юркина из села Реболы обратилась в районное отделение центра социальной работы с бизнес-планом.

Многодетная мама из села Реболы благодаря социальному контракту организовала небольшое производство, сообщили в паблике Минсоцзащиты Карелии.





Оксана Юркина, многодетная мама из села Реболы, обратилась в отделение центра социальной работы Карелии в Муезерском районе с бизнес-планом открытия собственного дела «Выпекание хлеба и хлебобулочных изделий».

Как рассказали в сообществе, Оксана окончила профессионально-техническое училище в Симферополе по специальности «оператор установки бестарного сбережения сырья, дрожжевод, тестовод».





После заключения соцконтракта многодетная мама зарегистрировалась в качестве плательщика налога на профессиональный доход (самозанятой), и центр перечислил заявительнице единовременную выплату в размере 350 тысяч рублей.

На эти средства мастер приобрела пекарские шкафы, тестомесы, расстоечные шкафы, мукопросеиватели, формы и противни для выпекания.





Сегодня пекарня успешно работает, а Оксана Юркина получает постоянный доход, обеспечивая белым и черным хлебом все село Реболы.



В источнике напомнили, что жители Карелии могут подать заявление о предоставлении помощи на основании соцконтракта на едином портале государственных и муниципальных услуг.



Информацию о социальном контракте можно получить на странице Центра социальной работы или по телефону Единого контакт-центра 8 800 100 00 01.