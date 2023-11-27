Многодетным костомукшанам расскажут, как получить бесплатную землю

Специалисты управления земельными ресурсами Карелии встретятся с жителями города горняков.
В четверг, 7 декабря, с 10.00 до 11.00, в здании администрации на улице Строителей, 5, кабинет №203, представители управления земельными ресурсами Карелии встретятся с жителями Костомукши.
Горожанам расскажут порядок предоставления земельных участков льготникам: инвалидам, семьям участников СВО, многодетным, конкретным специалистам.
После встречи пройдет прием по личным вопросам, рассказали в мэрии Костомукши.
Запись по телефону +7 911-664-20-21 с 08.30 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 14.00) до 30 ноября включительно.
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