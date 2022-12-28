Множество наград завоевали карельские ориентировщики на всероссийских соревнованиях

Команду республики по спортивному ориентированию встретили Премьер-министр Карелии по социальным вопросам и глава Минспорта.

Блестяще выступила команда карельских ориентировщиков на всероссийских соревнованиях в Югорске, в Ханты-Мансийском автономном округе. Ребята завоевали 13 медалей различного достоинства.

Первый титул чемпиона страны в лыжных дисциплинах за всю историю карельского ориентирования завоевала Александра Русакова. Всего же в копилке мастера спорта России — три золотых и одна серебряная медаль.

Серьезных результатов достигли и другие спортсмены — Диана Мусатова, Валерия Мокринская, Максим Трегубов.

С командой встретились Премьер-министр Правительства Карелии по социальным вопросам Лариса Подсадник и министр образования и спорта республики Роман Голубев. Чиновники поздравили не только спортсменов, но и их тренеров — Анну Трегубову, Андрея Кульбачко, Татьяну Сотину, а также руководителя республиканской федерации ориентирования Андрея Сандальнева.