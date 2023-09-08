Молочный продукт с плесенью показали жители Петрозаводска

Полезный продукт оказался несъедобным.

Популярный и полезный молочный продукт, который присутствует в ежедневном рационе граждан, попал в объктив фотоаппарата отнюдь не за свои питательные качества.

Фотографии неаппетитного продукта появились в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

Продукт приобрели в магазине крупной торговой сети на улице Судостроительной в карельской столице.

«Сыр весь в плесени!» — пишут возмущенные горожане.

Судя по фото, кусок сыра в нескольких местах покрыт слоем плесени от белого цвета до зеленоватого. Определенно, есть его невозможно.

Ранее мы писали об усатом насекомом, ползущем по прилавку с выпечкой в одном из сетевых магазинов в Петрозаводске.