Молочный продукт с плесенью показали жители Петрозаводска

Полезный продукт оказался несъедобным.
Популярный и полезный молочный продукт, который присутствует в ежедневном рационе граждан, попал в объктив фотоаппарата отнюдь не за свои питательные качества.
Фотографии неаппетитного продукта появились в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».
Продукт приобрели в магазине крупной торговой сети на улице Судостроительной в карельской столице.
«Сыр весь в плесени!» — пишут возмущенные горожане.
Судя по фото, кусок сыра в нескольких местах покрыт слоем плесени от белого цвета до зеленоватого. Определенно, есть его невозможно.
Ранее мы писали об усатом насекомом, ползущем по прилавку с выпечкой в одном из сетевых магазинов в Петрозаводске.
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