Молодой помощник районного прокурора Карелии совершил самоубийство

Тело молодого помощника и.о. прокурора Пудожского района было обнаружено 27 июня на балконе служебной квартиры.

Как стало известно «Столице на Онего», в минувший понедельник, 27 июня, в Пудоже было обнаружено тело молодого помощника и.о. прокурора Пудожского района.

Тело 25-летнего представителя надзорного ведомства его коллеги, обеспокоенные, что утром он не появился на работе, обнаружили утром на балконе служебной квартиры. По данным нашего источника в правоохранительных органах Карелии, в квартире также была обнаружена оставленная молодым человеком предсмертная записка со словами, что он выбрал в жизни не тот путь. По информации нашего собеседника, никакого спиртного в квартире не было, как и следов присутствия здесь накануне других людей.

Сотрудники прокуратуры рассказали, что их молодой коллега приехал в Пудож всего три месяца назад из Петрозаводска. Поскольку, по их словам, аттестация сотрудников прокуратуры, с присвоением им классного чина, обычно производится через полгода работы в надзорном ведомстве, то их коллега даже не был аттестован.

В карельском Следкоме сообщили, что на место происшествия выезжал сотрудник Медвежьегорского межрайонного отдела ведомства, не усмотревший в случившемся криминала. В противном случае, подчеркнули в Следкоме, по данному факту было бы возбуждено уголовное дело, но его нет.