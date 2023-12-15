Молодой спортсмен установил новый рекорд Карелии

В администрации Петрозаводска рассказали об успехе воспитанника школы олимпийского резерва.

Накануне в Кондопоге состоялись соревнования на кубок республики по плаванию. На них воспитанник спортивной школы олимпийского резерва № 3 Петрозаводска установил новый рекорд Карелии в плавании вольным стилем.

Дистанцию в 50 метров Валерий Кропотин преодолел за 23.09 секунды, что стало новым рекордом. Об этом сообщили в администрации карельской столицы.

Всего на кубке выступили 335 спортсменов из Петрозаводска, Сортавалы, Костомукши, Суоярви, Сегежи и Кондопоги. Победителей определили по сумме очков в каждой дисциплине.