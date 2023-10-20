Молодой житель Петрозаводска в пьяном угаре вдребезги разнес стеклянную дверь ресторана

Сотрудники Росгвардии задержали петрозаводчанина за мелкое хулиганство.
Вечером в среду, 18 октября, тревожную кнопку нажали в ресторане быстрого питания в Петрозаводске. Администратор заведения сообщила прибывшим росгвардейцам, что пьяный молодой человек разбил стекло входной двери.
Стоимость ущерба составила 20 тысяч рублей. Нарушителем оказался 19-летний петрозаводчанин. Патруль Росгвардии задержал нарушителя и передал полицейским.
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