Морозная погода сохранится на территории Карелии 17 марта

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О погоде на 17 марта в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске в субботу 17 марта будет облачная с прояснениями погода. Днем пройдет небольшой снег.
На дорогах сильная гололедица. Ветер ночью северо-западный, днем западный умеренный.
Температура ночью -14, -16, днем -6,-8 градусов.
В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода.
В большинстве районов пройдет небольшой снег. На дорогах сильная гололедица.
Ветер ночью северный, северо-западный, днем северо-западный, западный умеренный.
Ночью похолодает до -11,-16, местами до -24, днем температура составит-3,-8 градусов, местами -13.
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