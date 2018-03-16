Морозная погода сохранится на территории Карелии 17 марта

О погоде на 17 марта в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в субботу 17 марта будет облачная с прояснениями погода. Днем пройдет небольшой снег.

На дорогах сильная гололедица. Ветер ночью северо-западный, днем западный умеренный.

Температура ночью -14, -16, днем -6,-8 градусов.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода.

В большинстве районов пройдет небольшой снег. На дорогах сильная гололедица.

Ветер ночью северный, северо-западный, днем северо-западный, западный умеренный.

Ночью похолодает до -11,-16, местами до -24, днем температура составит-3,-8 градусов, местами -13.