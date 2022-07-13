Мощный спад объема продаж и производства машин произойдет в России

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что объем продаж и производства авто в России снизится на 50% по итогам 2022 года.

Объем продаж и производства автомобилей в России по итогам текущего года снизится на 50%, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в ходе выступления в Госдуме. Об этом информирует ТАСС.

«Снижение рынка и производства вот по этому году будет порядка 50%», — сказал Мантуров.