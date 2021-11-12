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15.11.2021 10:00

Мошенники научились подделывать по телефону голоса родственников жертв

Новости. Общество
09:00, 16 Ноября 2021
фото: © Sputnik / Жоомарт Ураимов

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Мошенники могут позвонить потенциальным жертвам обмана, используя голос их друзей или родственников.

Об этом в интервью радио Sputnik предупредил эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий.

По его словам, мошенники используют технологии создания «звукового двойника», который под видом друга или родственника перевести деньги.

Эксперт объяснил, где мошенники могут записать оригинал голоса.

«Это совершенно разные источники, начиная от записанного голоса во время телефонного разговора и заканчивая различными социальными сетями, где мы часто выкладываем видео с собой и делимся моментами жизни. Если речь идет о какой-то целенаправленной атаке против конкретного человека, то могут и с помощью обычного микрофона записать голос где-то в кафе и так далее. Этот голос будет еще сложнее распознать, потому что он записывается в обычной, непринужденной обстановке, в то время как запись в соцсетях обычно чуть более сухая, чем в повседневной жизни», — рассказал Лукацкий.

По его словам, обезопасить себя от подобного жульничества можно, перепроверяя любую сомнительную информацию, полученную по телефону.

«Единственная рекомендация — перезвонить человеку, от имени которого осуществлялся звонок, и уточнить, действительно ли он это делал. Это нужно в том случае, если от нас требуются какие-то действия: заплатить или какие-то иные действия произвести — назвать код, логин, пароль. То, что сопряжено с какими-то потенциальными потерями для нас, как правило, финансовыми или имущественными, требует перепроверки», — предупредил эксперт.

 

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Комментарии

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Изя
2021-11-16 10:16:30
Как все запущено у комментаторов , садисты прямо )))) :)
кир
2021-11-16 10:04:33
Когда языки выдирать им будете, толерантные наши?
Изя
2021-11-16 10:12:33
кир, чо то хандришь сегодня ))))
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