Мошенники продолжают обманывать жителей Карелии под видом сотрудников банка и соцработников

В правоохранительные органы Карелии поступили очередные заявления о мошенничествах.

В полицию Петрозаводска обратилась 75-летняя горожанки. У нее выманили 25 тысяч рублей.

Как выяснилось, пенсионерке позвонила неизвестная и представилась сотрудником службы социального обеспечения. Злоумышленница сообщила пенсионерке, что ей положена выплата в размере 15 тысяч рублей.



Женщина не поверила звонившей, но собеседница вошла в доверие, правильно назвав данные паспорта пенсионерки, ее номер банковской карты и другие персональные сведения.



От петрозаводчанки требовалось продиктовать код из смс-сообщения. Она не прочла пришедшее предостережение о том, что код не подлежит разглашению, и продиктовала его. Сразу с ее счета списали 25 тысяч рублей, рассказали в МВД Карелии.

В отношении жителя Костомукши мошенники использовали другую схему обмана. С ним связался «сотрудник банка» и сообщил, что на счету мужчины замечены подозрительные операции.



Он предложил костомукшанину перевести все личные сбережения на безопасный счет. Доверчивый житель города горняков перевел 150 тысяч рублей. Затем он узнал, что от его имени поступила заявка на кредит. Только тогда потерпевший позвонил в банк, где ему посоветовали обратиться в полицию.

По заявлениям потерпевших проводятся полицейские проверки.