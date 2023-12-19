Московский борт поможет пассажирам, пострадавшим из-за непогоды в Петрозаводске

Самолет из Москвы прилетит в Петрозаводск через Череповец.

Как сообщили наши коллеги из «МК в Карелии», 20 декабря утренний рейс авиакомпании «Северсталь» - Москва-Петрозаводск, который должен был приземлиться в аэропорту Бесовца в 10.50, вначале задержался в Москве, а после, уже к 15.00, прилетев в столицу Карелии, из-за сильного бокового ветра не смог совершить посадку и несколько часов летал над зоной ожидания.

В результате было решено направить воздушное судно с пассажирами в Череповец.

Как стало известно «МК в Карелии», сегодня, 20 декабря, в 19.50, в аэропорт Петрозаводск из Москвы должен прибыть еще один борт компании «Северсталь». Он заберет пассажиров предыдущего рейса из Череповца.