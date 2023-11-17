Ведущая в Карелию трасса будет перекрыта из-за разводки моста

Мост через Свирь разведут из-за прохода теплохода «Тетис».

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 18 ноября, с 13.00 до 15.00, на федеральной трассе «Кола» остановят движение из-за разводки моста через реку Свирь, расположенного на 236 километре.

В это время по реке пройдет теплоход «Тетис» высотой 15,5 метра. Мост расположен рядом с Лодейным Полем в Ленобласти.



ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит водителей учесть информацию при планировании поездок.