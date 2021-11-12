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МТС и Третьяковка приглашают школьников Карелии создать цифровой ботанический атлас России

Новости. Общество
14:27, 21 Декабря 2021

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МТС и Государственная Третьяковская галерея объявляют о запуске новой конкурсно-образовательной программы для детей и подростков в рамках флагманского благотворительного проекта МТС «Поколение М».

Школьники из разных регионов страны в онлайн-режиме познакомятся с особенностями ботанической иллюстрации, научатся изображать растения родного края акварелью и получат шанс увидеть свои эскизы в современном ботаническом атласе России, который будет представлен в главном музее национального искусства страны.

На онлайн-платформе pokolenie.mts.ru ребят от 11 до 18 лет ждет серия мастер-классов, в ходе которых музейные педагоги расскажут о тонкостях работы акварельной краской. Вдохновляться школьники будут творчеством выдающегося скульптора, художницы и автора акварельного гербария Анны Голубкиной (1864–1927). В видеоформате ребята узнают интересные факты об ученице Родена, самом ярком представителе стиля модерн в скульптуре, и даже побывают на виртуальной экскурсии в ее доме-мастерской, который в данный момент закрыт на реставрацию.

Все желающие дети и подростки также смогут поучаствовать во всероссийском конкурсе, для этого необходимо в любой технике подготовить эскиз рисунка растения своего региона и загрузить фото или скан на сайт «Поколения М». Лучшие работы войдут в ботанический атлас России, который будет составлен из работ победителей и представлен в мультимедийном формате на ежегодной Всероссийской акции «Ночь искусств» в Третьяковской галерее в ноябре.

«За годы сотрудничества с МТС мы познакомили участников „Поколения М“ с разными течениями искусства и мотивировали их творить на темы авангарда, пейзажной живописи и даже космоса. В этом году мы решили обратиться к довольно специфическому жанру — ботанической иллюстрации. Растения играют важнейшую роль в природе и жизни человека, но, к сожалению, зачастую люди даже не знают названия тех, что годами стоят на подоконнике. Мы рассчитываем, что совместная обучающая программа с МТС не только вдохновит ребят на изучение природы родного края, но и станет напоминанием о том, что каждый цветок и растение — настоящее произведение искусства, которое необходимо беречь», — отметила генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

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