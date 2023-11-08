«Такого бардака не видела никогда!» — жительницу Петрозаводска возмутила ужасная и зловонная мусорка

Жительница карельской столицы показала, в каком состоянии находится одна из контейнерных мусорных площадок на Ключевой в Петрозаводске.
В череде многочисленных жалоб на плохую уборку мусорных контейнеров и территории вокруг них появилось очередное сообщение от жительницы одного из районов карельской столицы.
Фотография контейнерной площадки, возмутившей петрозаводчанку, появилась в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».
«Я тоже хочу «похвастаться» этим «чудным пейзажем» (ул.Нойбранденбургская, дома 12,12а,14,16), — написала горожанка. — Такого бардака, как в этом году, не видела никогда! Просто отвратительно, что творится на территории мусорки…»
Фото не передаёт всего ужаса и аромата, уточнила жительница Ключевой.
«И за это вот мы платим ежемесячно по 300 рублей с квартиры», — добавила автор поста.
Женщина с возмущением упоминает мусорную реформу.
«Мне всё равно, кто убирает, мне важно КАК УБИРАЮТ!» Каждое утро вот эта отвратительная картина, мимо проходить страшно, вонь стоит ужасная, крысы шныряют…» — написала автор фото в сети.
«Город превращается в одну сплошную помойку от бездействия наших чиновников», — добавила петрозаводчанка.
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