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«Мусорную» проблему Костомукши объяснил Карельский экологический оператор

Новости. Общество
17:18, 19 Декабря 2023
фото: © Nomad_Soul / Adobe Stock

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По словам тех, кто занимается вывозом отходов в городе горняков, это не они определяют способ вывоза мусора на той или иной территории.

На днях мы опубликовали материал о том, как костомукшане борются за право сохранить на своей территории пакетный сбор твердых коммунальных отходов (ТКО) и не переходить к контейнерным площадкам.
Читайте по теме: «Жители Костомукши написали петицию в защиту привычного сбора мусора»

Напомним: жители города в полной консолидации с местными властями выступают категорически против обустройства контейнерных площадок, с их вонью и крысами. Но именно на этом настаивает карельское Минприроды и подрядчик, потому что иначе якобы невозможно организовать раздельный сбор ТКО.

По мнению подрядчика, такая позиция нарушает закон, а также вредит самим костомукшанам. Свое видение проблемы Карельский экологический оператор представил в редакцию.
«Алгоритмы организации вывоза четко обозначены в федеральном законодательстве, - указывает КЭО. - С пакетным сбором в Костомукше есть две большие проблемы: во-первых, это нарушает федеральное законодательство, во-вторых, загоняет Костомукшу в статус экологических аутсайдеров.

В городе Костомукша, где проживает более 25 тыс. человек, полностью отсутствует нормативная инфраструктура по сбору отходов - предусмотренные законодательством контейнерные площадки. Это нарушает п. 3 «Правила обращения с твердыми коммунальными отходами», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 N 1156. Также нарушается СанПиН 2.1.3684-21, допускающий пакетный сбор только в отдаленных населенных пунктах, в зонах индивидуальной жилой застройки.

Люди могут вынести мусор только в определенное, четко обозначенное время. Но если они в этот момент работают или у них есть планы вне дома, жители оставляют пакеты с мусором перед подъездами, это привлекает крыс, бродячих собак и насекомых. Практика показывает, что на некоторых точках пакетного сбора из целого многоквартирного дома к мусоровозу выходит 3 человека. А сама спецтехника вынуждена стоять на обозначенных адресах не менее пяти минут с включенным двигателем, только таким образом можно обеспечить в него загрузку мусора. Страшно представить какие выхлопы и углеродный след ежедневно оставляют 8 мусоровозов в центре города, у жилых домов.

Из-за отсутствия контейнерных площадок нет места для установки бункеров для сбора крупногабаритных отходов. Население вынуждено сбрасывать отслужившую технику и мебель на газоны перед домами. Это серьезно портит облик города.

На сегодняшний день более половины жителей республики могут сдавать вторсырье в желтые контейнеры для раздельного сбора отходов. В Костомукше нет ни одного контейнера, чтобы сдать сухие отходы, жители должны ехать на свалку за город. Планы организовать в Костомукше современные экопункты для приема вторсырья и экопросветительской работы также разбиваются об отсутствие инфраструктуры. В результате когда-то самый чистый город республики сейчас не разделяет отходы, приподъездные площадки завалены мусором, а на газонах валяются старые плиты и холодильники.

В соответствии с целями нацпроекта «Экология», к 2030 году все отходы региона должны проходить сортировку, а объем захоронения мусора должен быть снижен в два раза. Текущая ситуация ставит под угрозу возможность наладить переработку отходов города и достижение целей Нацпроекта «Экология» в масштабах республики».

Позволим себе единственный комментарий: за уже более чем 40-летнюю историю Костомукши в ней никогда не было ни крыс (за исключением частных случаев), ни бродячих собак, это может засвидетельствовать любой житель города.

 

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