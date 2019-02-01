Муж Наташи Королевой показал ее неудачную фотографию

На снимке звездная пара позирует на фоне огромного цветочного горшка.

"Дюймовочка и Мальчик с пальчик", – пошутил актер в подписи.

Поклонники оценили идею фотографии. Однако многим подписчикам не понравилось, как выглядит певица, пишет Cosmopolitan.



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Они заявили, что Королева постарела, раскритиковали ее комбинезон в полоску и сравнили артистку с "медвежонком" и "Чиполлино".