Муж зарезал модель Playboy и покончил с собой

В Кишиневе супруг убил 31-летнюю фотомодель Анастасию Чекати.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Sputnik Молдова.

Отмечается, что полицейские нашли тело женщины с ножевым ранением в области шеи в квартире, где она проживала. Предполагаемый убийца — муж Чекати стоматолог Алексей Митаки — покончил с собой.

В квартире, где была найдена убитая Чекати, прибывшие на место происшествия полицейские также обнаружили плачущего, но целого и невредимого младенца. Ребенок родился в конце января; малыша отвезли в больницу.

"Незадолго до того как свести счеты с жизнью, мужчина позвонил родственникам и попросил позаботиться о ребенке. По словам членов семьи, супруги были в плохих отношениях. Сообщается, что у Митаки была другая женщина", - пишет РИА Новости.

Фотомодель Анастасия Чекати известна в Молдавии под псевдонимом Anastasia Cia. Девушка появлялась на обложках журналов Playboy, Maxim и GQ.

Позировать в качестве модели она начала в 16 лет. Чекати также пробовала себя в качестве певицы и вела канал в Youtube, где размещала музыкальные клипы со своим участием.