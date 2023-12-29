Мужчина и женщина погибли на пожаре в Сортавале

Предположительно, мужчина и женщина отравились продуктами горения.

О происшествии сообщили огнеборцы 38 пожарно-спасательной части Сортавалы.

В понедельник, 1 января, в 16.29 пожарным поступил звонок о возгорании в квартире дома № 17 на улице Локомотивной в Сортавале. На место происшествия был направлен 1 караул на двух единицах техники. Пожарные очень быстро прибыли по указанному адресу.

Там брандместеры обнаружили сильное задымление. В квартире пожарные нашли мужчину и женщину без признаков жизни. Предположительно, люди отравились продуктами горения.

Причина пожара устанавливается.