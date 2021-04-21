Мужчина в Петрозаводске накануне 8 марта наворовал парфюмерии

Похитителя парфюмерии в столице Карелии ждет уголовное наказание, сообщили в МВД республики.

В полицию Петрозаводска обратился работник одного из сетевых магазинов косметики. Он сообщил, что в преддверии Международного женского дня неизвестный похитил с витрины парфюмерию на три с половиной тысячи рублей. Чуть позже аналогичное сообщение поступило ещё из одной торговой точки города.

Сотрудники уголовного розыска, проанализировав полученные данные и сопоставив приметы возможных подозреваемых, описанные потерпевшими, предположили, что обе кражи мог совершить один и тот же человек.

В итоге версия полицейских подтвердилась — к обоим преступлениям оказался причастен 28-летний ранее судимый житель Петрозаводска. Мужчина был задержан. Он дал признательные показания и рассказал, что успел продать наворованное, а вырученные деньги потратил на свои нужды.

По статье «кража» возбуждено уголовное дело, фигурант находится под подпиской о невыезде. Проверяется его причастность к другим подобным преступлениям.