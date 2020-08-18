Мужчина переполошил петрозаводчан запуском петард в лесу

Инцидент произошел 16 августа около ТРЦ на Древлянке, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

В полицию поступило сообщение о громких звуках, напоминающих хлопки. На место, в район лесополосы за ТРЦ в микрорайоне Древлянка выехали росгвардейцы.



На месте сотрудники застали 27-летнего молодого человека, который запускал петарды. Ему разъяснили, что он нарушает порядок: использование пиротехники недопустимо в общественных местах.



Нарушителю грозит штраф или административный арест на срок до 15 суток.