890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Глава Карелии: "Лучше вторая смена, чем дистанционка дома" 4
18.08.2020 11:21
Готовы ли вы сделать прививку от коронавируса? (ОПРОС) 6
18.08.2020 14:43
Число незаконных пересечений границы из России в Финляндию увеличилось в два раза 6
18.08.2020 18:20
Школам Карелии не хватает 290 учителей 14
18.08.2020 12:45
Бесплатное питание школьников для Карелии будет платным 1
18.08.2020 16:41
Три района Петрозаводска на время отключат от электричества 3
18.08.2020 11:35

Мужчина переполошил петрозаводчан запуском петард в лесу

Новости. Происшествия
09:51, 19 Августа 2020
фото: © pixabay.com
Загрузка...

Инцидент произошел 16 августа около ТРЦ на Древлянке, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

В полицию поступило сообщение о громких звуках, напоминающих хлопки. На место, в район лесополосы за ТРЦ в микрорайоне Древлянка выехали росгвардейцы. 

На месте сотрудники застали 27-летнего молодого человека, который запускал петарды. Ему разъяснили, что он нарушает порядок: использование пиротехники недопустимо в общественных местах.

Нарушителю грозит штраф или административный арест на срок до 15 суток. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.08.2020, 15:02
ГИБДД Петрозаводска ищет водителя внедорожника, проложившего свой путь через перекресток (ВИДЕО)
13.08.2020, 14:24
Пропавшего 10 дней назад рыбака на озере в Карелии нашли мертвым без лица
15.08.2020, 12:51
Карельский гинеколог назвал распространенные проблемы женского здоровья
14.08.2020, 18:59
Мастер по ремонту обуви насиловал детей в подвале дома в Петрозаводске
12.08.2020, 07:15
Солист группы "Руки вверх" ушел с семьей в леса Карелии (ФОТО)
14.08.2020, 16:07
Гинеколог Олег Погодин: "Женщина не должна терпеть боль"

Аналитика

18.08.2020 16:41
Обществоведение
Бесплатное питание школьников для Карелии будет платным 1
Республика не смогла подготовить все школы к реализации закона о бесплатном горячем питании учеников начальных классов с 1 сентября. 
Комиссия Минкультуры России не приняла реставрацию Преображенской церкви 2
18.08.2020 09:33
Гинеколог Олег Погодин: "Женщина не должна терпеть боль"
14.08.2020 16:07
Карелию ждет жаркая политическая осень 4
13.08.2020 16:19
Суоярви в режиме постоянной готовности 2
12.08.2020 13:32
Вся аналитика

Чтиво

17.08.2020 10:40
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, каждый седьмой россиян уже имеет иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
"Кемска волость" как товарный знак 2
11.08.2020 15:50
Александр Баркар: "Есть возраст, в котором мы зависаем"
10.08.2020 09:52
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»