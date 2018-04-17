Мужчина попал в больницу после драки в кафе на Кукковке

В Петрозаводске во вторник 27-летний мужчина попал в больницу после драки с посетителем одного из кафе в микрорайоне Кукковка.

О случившемся "Столица на Онего" узнала от читаталей. Они рассказали, что утром увидели на улице Ровио лежащего на асфальте без движения мужчину. Очевидцы вызвали "скорую".

В МВД Карелии рассказали обстоятельства произошедшего.

"По предварительной информации, мужчина 1991 года рождения в ночное время находился в одном из кафе микрорайона Кукковка, где выпивал. Там у него произошел конфликт с другим посетителем, в результате чего они подрались", - отметили в ведомстве.

После этого избитый, продолжили в МВД, вышел на улицу. Но судя по всему далеко пройти не смог и упал на асфальт.

"В настоящее время пострадавший находится в БСМП. Проводится проверка", - заключили в министерстве.